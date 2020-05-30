Suudi Arabistan güçleri Marib'deki üslerinden gizlice çekildi

Aden Times’ın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi güçleri ile ABD'li askeri uzmanlar Marib’deki üslerinden gizlice çekildi.

Yerel kaynaklar, söz konusu güçlerin dikkat çekmemek için askeri ekipmanlarla malzemelerini yanlarında taşımadığını kaydetti.

Öte yandan Yemen Ensarullah Hareketi'ne ait birlikler, Marib kenti yakınlarındaki ilerleyişi sürüyor. Gönüllü halktan oluşan güçler Madğal bölgesindeki stratejik El-Alak tepelerinin kontrolünü ele geçirmeyi başardılar.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.