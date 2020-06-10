Suudi savaş uçakları misket bombalarla Yemen'i hedef aldı

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri insan hakları karşıtı saldırıları durmadan devam ediyor.

Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı Suudi savaş uçakları tarafından bombalandı. Bu saldırıda birkaç Yemenli sivilin misket bombalarla hedef alınarak yaralandığı belirtildi.

Arap medyası bu saldırının Sana'nın al- Sabah bölgesinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.