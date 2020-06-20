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20 Haz 2020 10:34

Yemen'de direniş güçleri 'Radman' bölgesini kontrol altına aldı

Yemen'de direniş güçleri 'Radman' bölgesini kontrol altına aldı

Yemen direniş güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı düzenlediği yeni operasyonda Al-Bayda vilayetindeki 'Radman' bölgesini ele geçirdi.

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen direniş güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı operasyonları devam ediyor.

Yemen güçlerinin Suudi paralı askerlerine karşı düzenlediği bir operasyonda yeni kazanımlar elde ettiği belirtildi.

Bu operasyonda Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Al-Bayda vilayetindeki 'Radman' bölgesini kontrol altında aldı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları son günlerde Al-Bayda vilayetine süreki saldırılar düzenlemektedir.

News Code 1887222

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