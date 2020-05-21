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21 May 2020 12:39

Yemen ordusundan Suudilere karşı füzeli operasyon

Yemen ordusundan Suudilere karşı füzeli operasyon

Yemen Ordusu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Marib vilayetindeki üçüncü askeri bölge komutanlığını balistik füzeyle hedef aldı.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve günüllü halk güçlerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Yemen Ordusunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ağır darbe yaşattığı belirtildi.

Yemen güçleri düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Marib vilayetindeki üçüncü askeri bölge komutanlığını balistik füzeyle hedef aldı.

Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri ayrıca son haftalarda Marib vilayetindeki Suudi saldırgan güçlerinin saflarına ağır darbe vurmuştu.

News Code 1886628

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