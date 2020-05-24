Yemen'e saldırılar ABD'nin gözetiminde yapılıyor

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdul Melik el- Husi, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada, bu bayramı Yenen halkı ile İslam ümmetine tebrik etti.

ABD'nin desteğiyle Yemen'i hedef alan Suudi koalisyonu ile mücadede birlik çağrısını yapan El-Husi, "ABD'nin gözetiminde ve İsrail'in işbirliğiyle saldırganlık yapan acımasız bir düşmanla karşı karşıyayız. ABD ve İsrail'in bu konudaki tutumu da çok net ve açık" dedi.

"Dini, ahlaki, ulusal ve insani görevimiz, tüm gücümüzle bu saldırganlığa karşı durmaktır. Askeri alan dahil her düzeyde çalışmamız lazım. Seferbrlik süreci aktif olmalı" ifadesini kullanan El-Husi, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve istifa eden Yemen hükümeti, Yemen saldırısını yürütme araçlarıdır ve düşmanların çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Yemen halkına karşı en iğrenç suçları işlediler.

Ensarullah lideri, yeni tip koronavirüs salgınını önleme konusunda gerekli tedbirler alınması gerektiğini belirtti.