Suudi savaş uçakları Sada vilayetini bombaladı

Al Ahed kanalına göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı saldırıları durmadan devam ediyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Yemen'deki yerleşim bölgelerine yeni saldırı düzenledi.
Arap medyası Yemen'in Sada vilayetinin Suudi savaş uçakları tarafından bombalandığını aktardı.
Sada vilayetindeki "Razih" bölgesinin en çok saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
Bunun yanı sıra Hudeyde kentinde yer alan Durahmi bölgesinin de Suudilerin düzenlediği havan saldırılarıyla hedef alındığı açıklandı.
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