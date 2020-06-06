Hamas'tan İsrail güçlerinin son Suriye saldırısına kınama

Filistin medyasının haberine göre, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım Siyonist Rejime ait savaş uçaklarının Suriye'nin Hama vilayetine yönelik son saldırısını kınadı.

Kasım konuya ilişkin olarak, "Siyonist Rejime ait savaş uçaklarının Hama vilayetine saldırısı rejimin tüm İslam ümmetini hedef aldığını gösteriyor" dedi.

Kasım, "Siyonist Rejimin cinayetleri ABD'nin zorbalıkları ve bölgedeki bazı tarafların rejimle ilişkileri normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Siyonist Rejime ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını çiğneyerek, Hama vilayetine bağlı Misyaf bölgesinde bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirmişti. Ancak Suriye ordusunun hava savunma sistemleri İsrail'in Hama kırsalı Misyaf kentine yönelik saldırısına karşı koymuştu.