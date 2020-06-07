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7 Haz 2020 08:46

Eski İslami Cihad lideri Ramazan Şallah hayatını kaybetti

Eski İslami Cihad lideri Ramazan Şallah hayatını kaybetti

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İslami Cihad Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Ulusal Lider Ramazan Abdullah Şallah, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmiştir." ifadesine yer verildi. 

Hareketin Filistin halkına taziyelerini ilettiği belirtilen açıklamada, Şallah'ın büyük bir lider olduğu belirterek, şunlar ifade edildi:

"İslami Cihad Hareketi’nin kuruluşundan bu yana mücadelesine tanıklık ediyor, onun 20 yıldan fazla ortaya koyduğu liderliğini ve milli duruşunu onur ve şerefle hatırlıyoruz. O, emanete en güzel şekilde sahip çıktı ve cihat bayrağını hep yüksekte tuttu. Filistin direnişine, Kudüs’e, Arap ve İslam kimliğine hep sahip çıktı."

Kaynak: AA

News Code 1886955

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