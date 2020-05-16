  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 May 2020 10:48

Hamas'tan Arap ülkelerine "fiili tutum" çağrısı

Hamas'tan Arap ülkelerine "fiili tutum" çağrısı

Hamas, Arap ülkelerini, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı fiili tutum sergilemeye çağırdı.

AA'ya göre, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail'in ilhak kararını reddeden açıklamasını takdir ediyoruz. Arap ülkelerini de İsrail'in kararına karşı koymak için fiili tutum sergilemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım, Arap ülkelerinin ortak tutum sergilemesi ve sahada yeni adımlar atmasının, ilhak kararına karşı koymasında Filistin halkına destek oluşturacağını kaydetti.

Hamas Sözcüsü ayrıca Filistin davasının, İsrail'in ilhak politikasını reddeden bölgesel ve uluslararası tutumdan faydalanabilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin toplumunun talep ettiği kararları almaya davet etti.

News Code 1886507

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler