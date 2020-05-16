Hamas'tan Arap ülkelerine "fiili tutum" çağrısı

AA'ya göre, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail'in ilhak kararını reddeden açıklamasını takdir ediyoruz. Arap ülkelerini de İsrail'in kararına karşı koymak için fiili tutum sergilemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım, Arap ülkelerinin ortak tutum sergilemesi ve sahada yeni adımlar atmasının, ilhak kararına karşı koymasında Filistin halkına destek oluşturacağını kaydetti.

Hamas Sözcüsü ayrıca Filistin davasının, İsrail'in ilhak politikasını reddeden bölgesel ve uluslararası tutumdan faydalanabilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin toplumunun talep ettiği kararları almaya davet etti.