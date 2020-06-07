Tel Aviv'de Netanyahu'nun 'ilhak planı' protesto edildi

Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı’nda bir araya gelen protestocular Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.

Protesto gösterisine katılanların Filistin bayrakları taşıdığı görüldü. Protestocular, Netanyahu aleyhine sloganlar atarak, işgalci rejimin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladılar.

Protestocular, “Filistinlilerin hayatı önemlidir”, "İlhak etme planına hayır", " İşgale hayır, barış ve demokrasiye evet" ve "Şimdi Barış" ifadelerini kullandı.