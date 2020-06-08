Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 416 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 476 bin 658'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 112 artarak 5 bin 971’e, iyileşen sayısı 3 bin 957 artarak 230 bin 688'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,9’a düşerken, yeni vakaların yüzde 36,6’sında belirti görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 1 artarak 197 bin 18’e, ölü sayısı 51 artarak 2 bin 970’e çıktı.

13 milyondan fazla test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 294 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyondan fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 320 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Kaynak: AA