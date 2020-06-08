Venezuela liderinden İran açıklaması: Gerçek dostumuz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün gece televizyonda yayınlanan konuşmasında, "İran, Rusya, Çin ve Küba, ülkemize yaptıkları insani yardımlarıyla Venezuela'nın gerçek dostu olduğunu gösterdiler" dedi.

ABD'nin de Venezuela'ya 20 milyon dolar yardım teklifinde bulunduğunu anlatan Maduro, fakat bu ülkenin Venezuela'ya tek bir dolarlık yardımda bulunmadığını kaydetti.

Nicolas Maduro daha önce de İran'a ülkesine gönderdiği petrol yüklü tankerler için teşekkür etmişti.

Maduro, ülkesi ile İran arasındaki enerji alanı da dahil olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirmek için Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.