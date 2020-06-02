Rusya, nükleer silahları kullanma şartlarını belirledi

AA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Savunma alanında stratejik planlama niteliği taşıyan belgede, Rusya'nın nükleer silahları caydırıcı unsur olarak, zorunlu hallerde tedbir olarak kullanmayı öngördüğü belirtildi.

Nükleer caydırıcılık alanındaki politikanın savunma özelliği taşıdığı aktarılan belgede, Rusya'nın hangi durumlarda nükleer silah kullanacağı belirlendi.

Belgede, "Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah veya diğer kitle imha silahları kullanılıyorsa nükleer silahları kullanmaya hazır olacak. Ayrıca, Rusya’ya karşı devletin varlığını tehdit edecek konvansiyonel saldırı halinde nükleer silahla cevap verilecek." ifadesi yer aldı.

Rusya topraklarına veya müttefiklerine balistik füzelerle saldırı başlatılması ve düşmanların nükleer veya diğer kitle imha silahlarını kullanması hakkında kesin bilgilerin alınması halinde nükleer silahın kullanılacağı aktarılan belgede, nükleer silah sahibi güçlerin Rusya ve müttefiklerine komşu topraklarda faaliyetlerini artırması halinde Rusya’nın nükleer caydırıcılığa başvurabileceği kaydedildi.

Düşmanın kritik önemde kamuya ait veya askeri tesislere müdahalesi halinde Rusya’nın nükleer silahları kullanmaya hazır olacağı ifade edilen belgede, Rusya’nın nükleer caydırıcılık eylemleri çerçevesinde hipersonik ve lazer silahlarının konuşlanmasını, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını potansiyel bir düşman eylemi olarak göreceği aktarıldı.

Belgede, Rusya’ya tehdit içeren askeri unsurlar arasında uzayda füze savunma sistemleri oluşturulması ve yerleştirilmesinin de bulunduğuna dikkat çekildi.

Belgede ayrıca, Rusya Devlet Başkanının gerektiğinde diğer ülkelerin askeri-siyasi yönetimlerine ve uluslararası kuruluşlara nükleer silah kullanmaya ülkenin hazır olduğuna, karar aldığına ve kullandığına dair bilgi vereceği kaydedildi.