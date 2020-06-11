İran'daki terör saldırısı nedeniyle Suudi Büyükelçi Danimarka Dışişlerine çağrıldı

Danimarka Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Al Ahvaziye terör örgütünün İran topraklarında terör saldırılarını kışkırtmadaki rolü ve Riyad'ın terör başlarına verdiği mali destek nedeniyle Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

22 Eylül 2018'de İran'ın Ahvaz kentinde yapılan askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ahvaz'daki terör saldırısının sorumluluğunu Al Ahvaziye terör örgütü üstlendi.

Terör saldırısını değerlendiren İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, bu örgütün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirtmişti.