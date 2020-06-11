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11 Haz 2020 11:12

İran'daki terör saldırısı nedeniyle Suudi Büyükelçi Danimarka Dışişlerine çağrıldı

İran'daki terör saldırısı nedeniyle Suudi Büyükelçi Danimarka Dışişlerine çağrıldı

Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçisi, İran topraklarında terör eylemlerinde bulunan Al Ahvaziye terör örgütü ile ilgili Danimarka Dışişlerine çağrıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Al Ahvaziye terör örgütünün İran topraklarında terör saldırılarını kışkırtmadaki rolü ve Riyad'ın terör başlarına verdiği mali destek nedeniyle Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

22 Eylül 2018'de İran'ın Ahvaz kentinde yapılan askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ahvaz'daki terör saldırısının sorumluluğunu Al Ahvaziye terör örgütü üstlendi.

Terör saldırısını değerlendiren İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, bu örgütün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirtmişti.

News Code 1887062

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