Ruhani Rusya Milli Günü'nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya halkının milli gününü kutladı.

Rusya Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Devlet Başkan Putin'e tebrik mesajı gönderen Ruhani, "Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler ortak menfaatlerin üzerine gelişti ve derinleşti. Geçmişin değerli deneyimlerine dayanarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin mefaatler doğrultusunda ve iki ulusun refahını artırmak amacıyla giderek daha fazla geliştirileceğinden eminim. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirme konusunda ortak bir sorumluluğu ve menfaatleri olduğunu vurgulamak isterim. Bu yönde, iki ülke arasında çeşitli alanlarda sürekli istişarelerin devam etmekte olması önemlidir." ifadesi yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bu ülkenin halkı için sağlık ve başarılar diledi.