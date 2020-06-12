İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 659'a çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2369 artarak 182 bin 545'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2739'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 144 bin 649 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.