İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 730'a çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2410 artarak 184 bin 955'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 755 durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 146 bin 748 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.