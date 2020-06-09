Yeni Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nden koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Sima Sadat Lari, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 8 bin 425 çıktığını açıklayan Lari, 2 bin 97 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 175 bin 927 ulaştığını söyledi.

Lari, şu ana kadar toplam 138 bin 457 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 639 olduğunu dile getirdi.