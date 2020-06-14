İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 107 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 837'ye çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 472 artarak 187 bin 427'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 781'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 148 bin 674 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.