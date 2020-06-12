Hakan Fidan’dan Irak’a gizli ziyaret

Iraklı bir siyasi kaynak, Türk Milli İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Irak'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Iraklı siyasi kaynak ‘Arabic RT'ye yaptığı açıklamada, "Türk Milli İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Perşembe günü Irak'ın başkenti Bağdat'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini" belirterek, "Fidan'ın, yeni kurulan Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki yeni hükümet yetkilileriyle ve siyasilerle görüştüğünü" belirtti.

Kaynak daha fazla ayrıntı vermedi. Bağdat hükümeti de Hakan Fidan'ın sürpriz ziyaretle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Time Türk