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11 Haz 2020 20:59

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'ya gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'ya gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in önümüzdeki hafta çalışma ziyareti kapsamında Ankara ile Moskova'ya gideceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in önümüzdeki hafta Pazar ve Pazartesi Günü çalışma ziyareti kapsamında Ankara ile Moskova'ya gideceğini açıkladı.

Musevi, Bakan Zarif'in Türk ve Rus mevkidaşı ile gerçekleştireceği görümelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesl ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacağını bildirdi.

İranlı yetkili, "Suriye gezisinden sonra bu iki ziyaret programı, korona salgınının ilk dalgasının göreceli düşmesinin ardından Zarif'in ikinci yurtdışı gezisidir" diye konuştu.

News Code 1887073

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