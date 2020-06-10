Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaki, "Ankara'nın Libya, Suriye ve Irak gibi Arap ülkelerine müdahalesinin arttığını gözlemliyoruz. Bu müdahale endişe yaratıyor zira iyi komşuluk ilkeleriyle örtüşmüyor" dedi.

Libya'daki son gelişmeler hakkında da konuşan Zaki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'ın ateşkes sağlanmasını ve kapsayıcı siyasi sürece geçişi öngören, Libya'yı mevcut durumdan çıkaracak olan Kahire'nin inisiyatifine olumlu yaklaşır" ifadelerini kullandı.

Zaki, Libya'da Suriye senaryosunun tekrarlanmasını istemediklerini ekledi.