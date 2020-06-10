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10 Haz 2020 17:05

Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Türkiye'nin Libya da dahil Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin artması nedeniyle endişe duyduklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaki, "Ankara'nın Libya, Suriye ve Irak gibi Arap ülkelerine müdahalesinin arttığını gözlemliyoruz. Bu müdahale endişe yaratıyor zira iyi komşuluk ilkeleriyle örtüşmüyor" dedi.

Libya'daki son gelişmeler hakkında da konuşan Zaki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'ın ateşkes sağlanmasını ve kapsayıcı siyasi sürece geçişi öngören, Libya'yı mevcut durumdan çıkaracak olan Kahire'nin inisiyatifine olumlu yaklaşır" ifadelerini kullandı.

Zaki, Libya'da Suriye senaryosunun tekrarlanmasını istemediklerini ekledi.

News Code 1887055

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