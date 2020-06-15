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15 Haz 2020 11:43

Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem!

Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İHA'ya göre, Karlıova ilçesinde bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Erzurum’da da hissedilen depremde vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Öte yandan dünkü depremde Erzurum’un Çat ilçesindeki bazı evlerde yıkım ve çatlaklar meydana geldi.

Bugün meydana gelen depremden sonra Çat Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yıkılmış ve çatlamış evlere girmemeleri konusunda uyarı anonsları yapılıyor. Bu arada AFAD ekiplerince ilçe merkezinde çadır kurulması için çalışma başlatıldı.

News Code 1887138

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