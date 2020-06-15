ABD savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düştü

İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki hava üssünden sabah saatlerinde eğitim görevi için kalkış yapan uçak birkaç dakika sonra İngiltere ile Avrupa kıtası arasında bulunan Kuzey Denizi'ne düştü.

ABD Hava Kuvvetleri ile kurtarma operasyonuna katılan İngiliz Arama ve Kurtarma Birimleri kazanın nedeninin ve pilotun durumunun henüz bilinmediğini açıkladı.

2014'te Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri helikopter İngiltere açıklarında düşmüş mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Kaynak: Euronews