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15 Haz 2020 16:39

ABD savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düştü

ABD savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-15C Eagle savaş uçağı İngiltere'nin kuzey doğusunda düştü. Kazanın ardından pilotu arama çalışmaları başlatıldı.

İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki hava üssünden sabah saatlerinde eğitim görevi için kalkış yapan uçak birkaç dakika sonra İngiltere ile Avrupa kıtası arasında bulunan Kuzey Denizi'ne düştü.

ABD Hava Kuvvetleri ile kurtarma operasyonuna katılan İngiliz Arama ve Kurtarma Birimleri kazanın nedeninin ve pilotun durumunun henüz bilinmediğini açıkladı.

2014'te Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri helikopter İngiltere açıklarında düşmüş mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Kaynak: Euronews

News Code 1887149

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