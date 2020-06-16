Önümüzdeki hafta başkent Tahran'da Cuma namazı kılınacak

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "26 Haziran tarihinden itibaren başkent Tahran da dahil olmak üzere ülkede 'sarı bölge' olarak adlandırılan noktalarda Cuma namazı kılınacak" belirtildi.

Yazılı açıklamada, Cuma namazının sağlık protokollerine uyularak ifa edileceği kaydedildi.

Tahran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hüccetülislam Mahmud Seyyah, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tahran eyaletine bağlı tüm kentlerde 12 Haziran'da cuma namazı kılınacağını duyurmuştu.

Hüccetülislam Seyyah, "Cuma namazı, sosyal mesafe ve sağlık kuralları gözetilerek Tahran'ın tüm kentlerinde kılınacak. Cuma namazlarına katılanlar maske, kişisel seccade ve mühür gibi kişisel eşyalarını yanlarında getirmeli" demişti.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, 27 Şubat'ta Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronavrüsle Mücadele Kurulu'nun uyarıları üzerine Tahran başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağını duyurmuştu.