İran'ın yeni nesil Cruise füzeleri başarıyla fırlatıldı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri bugün sabah saatlerinde "Ramazan Şehitleri" deniz tatbikatı kapsamında Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi alanında kısa ve uzun menzilli Cruise tipi füzeler fırlattı.

Deniz Kuvvetleri tarafından atılan füzeler 280 kilometrelik bir mesafede belirlenen hedefleri imha etti.

Bu tatbikatta kısa ve uzun menzilli kıyıdan denize ve denizden denize füzelerin aynı anda sahilden ve gemilerin güvertesinden başarıyla atıldığı belirtildi.

Tatbikatta fırlatılan füzeler İran Savunma Bakanlığı tarafından ve ordu deniz kuvvetlerinin işbirliğiyle üretilmiştir.