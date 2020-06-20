Tacikistan'dan İran'ın yeni meclis başkanına tebrik mesajı

Tacikistan Ulusal Meclisi Başkanı Rüstem İmamali, İran’da İslami Şura Meclisi Başkanı seçilen Muhammed Bakır Galibaf’a tebrik mesajı gönderdi.

Rüstem İmamali'nin mesajında, "Sayın Galibaf, İran İslami Şura Meclisi Başkanlığına seçilmeniz vesilesiyle sizi tebrik ediyoruz. İki ülkenin meclisleri arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak deneyimlerin paylaşılmasının, ülkelerimizin faydalı işbirliğini daha da arttıracağına sebep olacağından eminiz." denildi.

Tacikistan Ulusal Meclisi Başkanı kutlama mesajında İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf için sağlıklar ve yeni görevinde başarılar diledi.