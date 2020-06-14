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14 Haz 2020 14:08

Avusturya'dan İran'ın yeni meclis başkanına tebrik mesajı

Avusturya'dan İran'ın yeni meclis başkanına tebrik mesajı

Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka, İran’da İslami Şura Meclisi Başkanı seçilen Muhammed Bakır Galibaf’a tebrik mesajı yolladı.

Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka, İran’da İslami Şura Meclisi Başkanı seçilen Muhammed Bakır Galibaf’a tebrik mesajı yolladı. 

Wolfgang Sobotka'nın gönderdiği mesajda, "İran İslami Şura Meclisi Başkanlığına seçilmeniz vesilesiyle sizi tebrik ediyoruz. Meclisler, demokrasinin atan kalpleri olarak toplumlarda kilit bir rol oynamaktadır" denildi.

Galibaf'ın görev süreci boyunca iki ülke arasındaki parlamento ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni eden Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı, İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf için yeni görevinde başarılar diledi. 

News Code 1887116

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