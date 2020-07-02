  1. Siyaset
2 Tem 2020 18:49

Ruhani, Belarus Milli Günü'nü kutladı

Ruhani, Belarus Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'ya yazdığı mesajda Belarus Milli Günü’nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Belarus halkının milli gününü kutladı.

Belarus Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin mevcut fırsatları en iyi şekilde kullanması gerektiği vurgulandı.

Ruhani ayrıca, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1887524

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