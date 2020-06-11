Kazakistan'dan İran'ın yeni meclis başkanına tebrik mesajı

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin gönderdiği mesajda, Muhammed Bakır Galibaf'ın İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Kazakistan ile İran arasındaki dostane ilişkilerin gelecekte daha da güçlendirilmesini temenni eden Nigmatulin'in tebrik mesajında, "Her zaman iki ülke halklarının yararı doğrultusunda çalışan parlamentoların bu konuda kesinlikle önemli bir paya sahip olacağına inanıyorum" ifadesine yer verildi.

Kazakistan Meclis Başkanı, İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf için yeni görev süresinde başarılar diledi.