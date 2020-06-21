İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisteki açık oturumda yaptığı konuşmada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran'a karşı onayladığı karara tepki göstererek, "Hiçbir koşulda UAEA'nın yasal çerçeveyi ihlal etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Galibaf, "Bu karar ABD ve Siyonist Rejim'in baskıları ve Avrupa ülkelerinin İran'a karşı hain eylemleriyle UAEA'da onaylandı. Tüm dünya, yapılan planlara rağmen, İran'a karşı küresel bir fikir birliği oluşturulmadığını ve bazı süper güçlerin buna açıkça karşı olduğunu gördü. Ayrıca, bu karara oy veren ülkelerin büyük bir bölümünün ABD'nin ağır baskısı altında olduğunu da biliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Meclis Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupalılar Cuma günü en az ABD kadar İran'a karşı kin tuttuklarını gösterdiler. Avrupalılar, ABD'nin zorbalıklarını sürdürmek için bağımsız ülkeler üzerinden zorlayıcı politikalarında başarısız olduğunu ve bugün de hedeflerine ulaşmak için onları kullandığını anlamalıdır. Bu kararın kurucuları İran ile UAEA arasındaki gerginliklerden sorumludur."

"İran, ABD ile müzakerelerin kesinlikle yasak olduğuna inanıyor" ifadesini kullanan Galibaf, UAEA ve Dışişleri Bakanlığı'nı bu konuda gerekli önlemleri almaya ve raporlarını meclise sunmaya çağırdı.

Galibaf ilaveten, Rusya ve Çin'i bu karar karşısındaki tutumundan dolayı takdir etti.