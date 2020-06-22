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22 Haz 2020 14:55

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılacak

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir meselesi için dışişleri bakanları düzeyinde video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Pakistan'ın talebine binaen Cammu Keşmir'deki durumu ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde İİT Cammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımızın da katılacağı ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, Keşmir’de devam eden insan hakları ve özgürlükler konusundaki sorunlar bağlamında İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir."

Kaynak: AA

News Code 1887305

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