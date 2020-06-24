Abdulkadir Selvi: Akar'ın Libya'yı ziyaret edeceği söyleniyor

Selvi, "Bu arada Libya’da çok kritik bir aşamaya gelindi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kısa bir süre önce Libya’daydı. Türk heyetinin ziyareti dünyaya önemli bir mesaj oldu. O ziyaret sırasında gözler Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı aradı. Hulusi Akar’ın heyette olduğu ancak NATO toplantısı nedeniyle gidemediği ortaya çıktı. Ama yeni bir bilgi daha. Bir sabah kalktığımızda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz. Çünkü Hulusi Akar’ın da Libya’yı ziyaret edeceği söyleniyor." ifadesini kullandı.

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"Libya’da sırada Sirte ve Cufra var. Akdeniz’in batısını kontrol eden deniz üssünün bulunması nedeniyle, Sirte stratejik bir mevki olarak görülüyor. Cufra ise askeri havaalanına sahip olması nedeniyle operasyon açısından önem taşıyor. Sirte ve Cufra’nın bir başka özelliği ise “petrol hilali”ni oluşturmaları. Serrac hükümeti operasyonun düğmesine henüz basmadı ama Ankara, Sirte ve Cufra operasyonlarının yapılması konusunda kararlı".