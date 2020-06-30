  1. Dünya
  2. Amerika
30 Haz 2020 11:39

Trump'ın Twitch hesabı askıya alındı!

Trump'ın Twitch hesabı askıya alındı!

E-ticaret devi Amazon'a ait Twitch, sürpriz ve yüksek profilli bir hesap olan Başkan Donald Trump’ın hesabını geçici olarak askıya aldı.

Donald Trump’ın pervasız ve ırkçılık kokan mesajlarına sosyal medyalardan gelen tepkiler artıyor.Twitch, sürpriz ve yüksek profilli bir hesap olan Başkan Donald Trump’ın hesabını geçici olarak askıya aldı.

Trump’ın hesabı, akışta yayınlanan “nefret dolu davranış” nedeniyle yasaklandı ve Twitch rahatsız edici içeriğin kaldırıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın Twitch hesabı üzerinden 2016’da yapmış olduğu bir miting konuşması yeniden yayınlandı. Kötü davranış ve taciz maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Twitch, bu yayınları durdurdu ve Trump’ın hesabını geçici bir süreliğine askıya aldı.

Donald Trump’ın Twitch hesabına erişmek istenildiğindeyse “Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir” ibaresiyle karşı karşıya kalınıyor.

Trump’ın Twitch sayfası geçen yıl ekim ayında başlatılmıştı. Ekibi sayfayı mitingler ve kampanya etkinlikleri yayınlamak için kullanıyor gibi görünüyordu.

Kaynak: Webtekno

News Code 1887467

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler