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5 Tem 2020 19:38

Şanlıurfa'da 92 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 92 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 24, Harran'da 2, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 25, Suruç'ta 7 ve Viranşehir'de 13 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Siverek'te 3, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 6 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

News Code 1887592

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