İran ve Pakistan'ın limanları bölge refahına katkı sağlayabilir

İran'ın İslamabad'daki Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyni, Pakistan'da yayınlanan Business Recorder gazetesine verdiği demeçte, İran-Pakistan arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirerek, "İran'ın Çabahar ve Pakistan'ın Gwadar limanlarının birbirine bağlanması bölge refahına katkı sağlayabilir" dedi.

İran'ın Gwadar'ı hiçbir zaman rakip olarak görmediğini anlatan Hüseyni, "Ancak bu iki liman birbirini tamamlıyor ve ortak ticari ilişkiler ile bölgesel bağları güçlendirmek için iyi bir platformdır." ifadesini kullandı.

Hüseyni, bazı tarafların Çhabahar ve Gwadar'ı birbirine rakip olarak göstermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Pakistan'ın Gwadar limanına elektrik sağlamaya hazır olduğunu açıklayan Hüseyni, şunları kaydetti:

"Aslında İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan'ın kalkınmasını ve güvenliğini kendi gelişimi ve güvenliği olarak görüyor ve iki ülkenin limanlarının ilerleme kaydetmesinin bölgede ticaret hacmini artıracağına inanıyor."

Büyükelçi Hüseyni, "İran enerji sektöründe de çok iyi bir potansiyele sahip ve bu alanda Pakistan'a önemli miktarda ihracat yapabilir" açıklamasında bulundu.

İran-Pakistan doğalgaz hattı projesine dair Hüseyni, Tahran'ın ABD'nin tek taraflı yaptırımları ve ekonomik baskısına rağmen taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Hüseyni, İran'ın Pakistan'ın pratik adımlarını beklediğini aktardı.