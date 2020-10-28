İran'ın Çabahar Limanı yine de yaptırımlardan muaf tutuldu

Hint gazetesi Anandabazar'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre, Washington yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper'in Yeni Delhi ziyareti öncesi Hindistan'ın yürüttüğü Çabahar Limanı Projesi'ni yaptırımlardan muaf tutulduğunu bildirdi.

Denize sınırı olmayan Afganistan, hububatını Hindistan'dan ithal ediyor ve aldığı malları ülkesine en hızlı, güvenli ve az maliyetle ulaştırma güzergahının Çabahar Limanı olması nedeniyle ABD'nin burayı ambargodan muaf tuttuğu belirtiliyor.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.