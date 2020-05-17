Pakistan'dan denizci şehitler için İran'a taziye mesajı

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zafar Mahmood Abbasi, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi'ye yolladığı taziye mesajında Umman Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında şehit olan İranlı denizciler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Yaşanan gemi kazasını "trajik bir olay" olarak nitelendiren Oramiral Abbasi'nin mesajında, Pakistan donanmasının İranlı kardeşlereri ile dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Pakistanlı komutan mesajında, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

İran'ın güneyindeki Bender Cask karasularında ülkeye ait bir savaş gemisi kaza geçirmişti.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "10 Mayıs Pazar akşamı, Cask ve Çabahar karasularında bir dizi donanma gemisi deniz eğitimi yaparken 'Konarek' savaş gemisi kaza geçirdi. Bu olayda birkaç denizci şehit düştü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umman Denizi'nde yaşanan kazada 19 kişinin şehit düştüğü, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.