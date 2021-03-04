Hindistan "Çabahar Günü"nü online etkinlikle kutlayacak

Hint basınında yer alan haberlere göre İran, Afganistan, Özbekistan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan temsilcileri bugün “Hindistan Denizcilik Zirvesi” sırasında düzenlenecek online “Çabahar Günü” etkinliğine katılacak.

Online etkinlikte İran'ı Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami temsil edecek.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar limanı, konumu itibariyle, Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.