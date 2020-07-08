Türkiye S-400'leri Amerikan yapımı savaş uçakları ile test etti

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerini geçtiğimiz yıl Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları ile test ettiği ileri sürüldü. Rus TASS haber ajansının Türk savunma sanayiinden kaynaklara dayandırdığı habere göre testler Kasım 2019'da gerçekleştirildi.

Fighter Jets World (Savaş Uçakları Dünyası) haber portalı da bu testlere ilişkin TRT tarafından çekilmiş bazı görüntülerle birlikte benzeri bilgilerin yer aldığı bir haber servis etti.

Görüntülere ve test iddialarına ilişkin TASS haber ajansına konuşan ancak ismi açklanmayan kaynak, "Böyle testlerin kasım ayında gerçekleştirildiği doğru" ifadesini kullandı.

25 Kasım 2019 tarihinde de CNNTurk kanalı F-16 ve F-4'lerin Ankara yakınlarında S-400'Lerin test edilmesi için uçuş yaptığı haberini paylaşmıştı. Verilen bilgilerde savunma sistemi ile uçaklar arasındaki veri iletişimin kontrol edildiği belirtilmişti.

ABD ve NATO ile ilişkilerde sorun oldu

Türkiye ve Rusya Eylül 2017'de S-400 için 2,5 milyar dolarlık bir kontrat imzalamış ve bu gelişme Ankara ile Washington arasında soruna yol açmıştı. NATO'nun da itirazlarına rağmen ilk S-400'ler hava yoluyla Türkiye'ye Temmuz 2019'da teslim edilmişti.

S-400'ler nedeniyle Türkiye uzun yıllardır parçası olduğu ve ödeme yaptığı F-35 savaş uçakları programının hem dışında bırakıldı hem de kendisi için üretilen tamamlanmış uçakları alamadı.

Kaynak: Euronews