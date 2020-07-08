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8 Tem 2020 16:30

ABD Temsilciler Meclisi'nden yeni Türkiye kararı

ABD Temsilciler Meclisi'nden yeni Türkiye kararı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Tahsisat Komitesi, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları tedarik etme yasağının uzatılmasını önerdi.

Tahsisat Komitesi, 1 Ekim'de başlayacak 2021 mali yılına ilişkin askeri bütçe taslağını yayınladı.

Belgede "Rus S-400 füze savunma sistemlerinin yeni ABD teknolojileri hakkındaki verileri elde etmesinin önlenmesi amacıyla Türkiye'ye F-35 teslimatı yasaklanacak" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Aralık 2019'da ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'ya F-35 sevkiyatını yasaklayan askeri bütçeyi imzalamıştı.

2021 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısının ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'da onaylanması gerekiyor. Tasarı, bu aşamaların geçilmesi halinde Trump'ın önüne gelecek.

Kaynak: Sputnik

News Code 1887666

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