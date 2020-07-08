Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili durum görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'ne 10 milyon dolar bağış yaptığını, 30'dan fazla ülkeye insani yardım gönderdiğini belirtti.

Aliyev, 4 Mayıs’ta düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi toplantısında BM Genel Kurulunun devlet ve hükümet başkanları düzeyinde özel bir oturum yapılması yönündeki önerisine kısa zaman içerisinde cevap verdiği için Guterres'e teşekkür etti ve önerinin 130'dan fazla ülke tarafından kabul edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın özel oturumun yapılması ile ilgili teknik ve lojistik sorunların çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Guterres, Aliyev'in Kovid-19'la ilgili özel oturum teklifini desteklediğini ve gerçekleştirilecek oturumun koronavirüsle mücadelede önemli adım olacağını ifade etti.

Kaynak: Yenicag.info