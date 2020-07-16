Azerbaycan'da dışişleri bakanı görevden alındı

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim pazar gününden bu yana devam ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den kritik bir karar geldi. Aliyev, gerilime ilişkin tavrını eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov’u görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Mamedyarov’un yerine eski eğitim bakanlarından Jeikhun Bayramov atandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında pazar günü patlak veren çatışmalar, dün bir günlüğüne sağlanan ateşkesin ardından bugün yine alevlenmiş durumda. Sabah saatlerinde her iki ülke de diğerini sınır köylerini vurmakla suçladı. Çatışmalarda pazar gününden bu yana Azeri tarafında 11 asker ve bir sivil, Ermeni tarafında da dört asker öldü.

Kaynak: Gazete Duvar