Azerbaycan Türkiye'den İHA ve SİHA alacak!

Azerbaycan'ın Türkiye'den İHA ve SİHA'larla birlikte Altay tankı ve Atak helikopteri satın alacağı bildirildi.

Haber7'ye göre, Azerbaycan devlet kanallarından olan İctimai TV'nin konuyla ilgili yayınladığı haberinde, Türkiye'den başta İHA, SİHA olmak üzere Atak helikopteri ve Altay tankları alacağı ifade edildi.

25 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8’inci Toplantısı'nda imzalanan "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması"na göre Türkiye, Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali yardımda bulunacak. Söz konusu anlaşmaya göre Azerbaycan bu meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden ürün ve hizmet alacak.