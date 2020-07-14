Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığında görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dün yapılan AB Dışilişkiler Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'nin gündemde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin gündemde bulunmasını isteyen 3 ülkenin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de herkesle diyaloğa ve iş birliğine hazır olduğuna dikkati çekerek, "Diyalogla bu konuları çözebiliriz. Biz, iş birliği ve paylaşıma varız ama tek taraflı dayatma ve yaptırımlara karşıyız. Onlara boyun eğmeyiz. Hem kararlılığımız hem de iyi niyetimiz var hem de bu anlamda iş birliği konusunda esnekliğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'nin Ayasofya'ya ilişkin 'kınama' sözcüğünü reddediyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarına yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de söylediğim gibi, Borell eğer 'Açılmasaydı daha iyi olurdu.' deseydi, buna saygı duyardım. 'Müze olarak kalsaydı daha iyi olurdu.' deseydi de buna saygı duyardım ama 'kınama' sözcüğünü biz reddediyoruz. İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler var. Şimdi bizim de İspanya'ya 'Bunları camiye çevir, sizi kınıyoruz.' mu dememiz lazım. Kaldı ki bu, Türkiye'nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu."

Çavuşoğlu, Ayasofya konusuna ilişkin Türkiye bu kadar yapıcıyken, Türkiye'yi kınamanın doğru bir yaklaşım olmadığını bildirdi.