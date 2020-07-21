İran'dan Çin ve Rusya'ya ABD'ye karşı birleşme çağrısı

Sputnik'e göre, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için Rusya'dan yeni silahlar almak istediğini belirtti.

Rusya'da yayınlanan Kommersant gazetesine konuşan Celali, "Savunma kapasitemizi güçlendirmek için nelere ihtiyacımız olduğu konusunda Rus tarafı ile görüşeceğiz. Rus hükümeti ve halkı her zaman zor günlerimizde bizimleydi. Rusya, İran ile askeri işbirliği alanında ilk öncelikli ortağımızdır" dedi.

Celali ayrıca, Amerika terör devletinin İran, Rusya ve Çin ekonomilerini zayıflatmaya çalıştığını belirterek, artık bu üç ülkenin Washington’un yaptırım politikaları ile mücadele için “yaptırım altında olan ülkeler külubu”nu kurma zamanı geldiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a uygulanan ambargoyu sonbaharda kaldırmasının ardından Moskova’nın Tahran ile Rus silahlarının teslimatı ile ilgili müzakerelere başlaması ihtimalini dışlamadığını belirtmişti.