Zarif, İran’dan Putin’e önemli mesaj götürüyor

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün gerçekleştirmesi planlnan Rusya ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruuhani'nin mesajını Rus lideri Vladimir Putin'e ileteceğini belirten Celali'nin paylaşımında, "Bakan Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmanın imzalanmasından beş yıl sonra bölgesel ve ikili gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak." denildi.

Celali'nin attığı tweette,"Nükleer anlaşmaya büyük destek veren Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran kararına karşı çıktı. İran ve Rusya, ABD'nin insanlık dışı ve tek taraflı yaptırımlara karşı tam bir dayanışma içerisindedir." belirtildi.

Büyükelçi Celali paylaşımında, iki ülke liderleri ve üst düzey yetkililerinin iradesi sayesinde ortak çıkarları sağlama ile bölgesel ve küresel güvenliği sağlama doğrultusunda artış görüldüğüne dikkati çekti.