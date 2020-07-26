Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'da Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni yapılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada yaptırımların ve koronavirüs salgınının halkın üzerindeki baskılarına değinerek, “İran milleti son iki buçuk yıl boyunca ve özellikle de son 5 ayda bu baskılarla başa çıkabilme yeteneğine sahip olduklarını kanıtlamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran millet baskılar karşısında diz çökmeyecek ve kendi iradesiyle herhangi büyük bir sorunun üstesinden gelecektir” ifadesini kullandı.

Ruhani ayrıca, Muharrem ayında ülke genelinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni etkinliklerinin sağlık protokollerine uymak şartıyla yapılacağını duyurdu.

İran'dan "Avrasya, Doğu ve Güney Asya ülkeleri ile işbirliği" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada ülkenin dış politikasına değinerek, "İran uzun zamandır Avrasya, Doğu ve Güney Asya'nın tüm güçleriyle dengeli ve dostane ilişkiler kurma politikasını yürütmektedir." dedi.

Musevi, "Çin ve Rusya ile imzalanmakta olan uzun vadeli işbirliği anlaşması ve (İran'ın liman kenti) Çabahar'da Hindistan ile devam eden işbirliğimiz bunu doğrulamaktadır. Bu politikayı sürdürme konusunda çok kararlıyız." diye konuştu.

Amerika jet tacizi ile çirkin planlarını gerçekleştirmeye çalıştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edilmesine tepki gösterdi.

Galibaf, ABD'nin söz konusu terörist girişimiyle ilgili olarak Mahan Air Şirketi yetkilisiyle görüştüğüne değinerek, Amerika'nın bu eylemle hazırladığı çirkin bir planı gerçekleştirmek istediğini gösterdiğini bildirdi.

İranlı komutan: Tamamen yerli askeri teçhizatlar kullanıyoruz

Dün İran Ordusu'na ait Şehit Zarahran Tank İmalat Sanayi Merkezi'ni ziyaret eden İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, burada yaptığı açıklamada, "Bugün orduda tanklar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve her türlü savaş gemisi ve askeri uçak üretiyoruz. Bu çalışmalar, yurt dışına bağımlılığı sonlandırmak ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılmaktadır" dedi.

Tuğamiral Seyyari, yerli yapım askeri ürünlerin kullanımının önemine değinerek, "Bugün orduda yurt dışında üretilen hiçbir şeyimiz yok ve kullanılan askeri ürünlerin çokğusu yerli imkanlarla ülkede üretilmiştir." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İran'da günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 195 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 484'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 316 artarak, 288 bin 839'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 670'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 251 bin 319 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.