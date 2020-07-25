İran'da Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni yapılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptırımların ve koronavirüs salgınının halkın üzerindeki baskılarına değinerek, “İran milleti son iki buçuk yıl boyunca ve özellikle de son 5 ayda bu baskılarla başa çıkabilme yeteneğine sahip olduklarını kanıtlamıştır” dedi.

Ruhani, “İran millet baskılar karşısında diz çökmeyecek ve kendi iradesiyle herhangi büyük bir sorunun üstesinden gelecektir” ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ruhani,“Bugün, tüm ülkeler sağlık protokollerine uyulması gerektiğini önerdi. Ülkeden ülkeye maske takma zorunluluğu tedbiri uygulandı. Herkes salgınla mücadelede sağlık protokollerine uyulmasını gerektiğini söylüyor” şekilinde konuştu.

Ruhani ayrıca, Muharrem ayında ülke genelinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni etkinliklerinin sağlık protokollerine uymak şartıyla yapılacağını duyurdu.