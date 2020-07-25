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25 Tem 2020 17:03

Ensarullah Hareketi:

ABD'nin İran yolcu uçağını taciz etmesi uluslararası hukuka aykırı

ABD'nin İran yolcu uçağını taciz etmesi uluslararası hukuka aykırı

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu yayınladığı bir bildiride Amerikan savaş uçaklarının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını taciz etmesini kınadı.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, yayınladığı bir bildiride, Amerikan savaş uçaklarının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını taciz etmesini kınayarak uluslararası anlaşmaların ‘ihlali’ olarak nitelendirdi.

Ensarullah Hareketi’nin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“ABD’nin saldırganlığı ve Suriye hava sahasının ihlali tüm huluk ve kuralları çiğneyen bir rejimin vahşice yaklaşımını gösteriyor.”

Direnişin emperyalizme karşı en etkili bir seçenek olduğunu vurgulayan bildiride, “Saldırgan ülkelerin Suriye veya başka bir ülkedeki milletlerin haklarını ve egemenliklerini ihlal etmesine izin verilmemelidir. Biz de bu yöntemi takip ediyoruz.” denildi.

İran'a ait yolcu uçağı Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edimiş, olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtilmişti.

News Code 1888041

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